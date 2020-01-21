Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел результативный матч в рамках регулярного чемпионата НБА против "Вашингтон Уизардс", в котором его команда уступила – 100:106.

Святослав Михайлюк в матче с "Вашингтоном"

Святослав начал игру со скамейки запасных и провел на площадке 24 минуты, в течении которых набрал 10 очков. Помимо этого, воспитанник школы "Черкаських мавп" сделал два подбора. Отметим, что украинец восемь раз "стрелял" из-за дуги, но лишь два броска оказались точными.

"Детройт Пистонз" занимает девятое место турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Действия Михайлюка в матче с "Вашингтоном":

Вашингтон – Детройт 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)

Вашингтон: Бил (29 + 6 передач + 5 потерь), Маинми (21 + 7 подборов), Пэйтон (6), Томас (5), Бонга (2) – старт; Брайант (13 + 5 потерь), Смит (9 + 7 подборов + 6 передач), Бертанс (8), Макрэй (7 + 8 подборов), Браун (6), Уильямс (0).

Детройт: Роуз (21), Драммонд (18 + 16 подборов + 9 потерь), Снелл (16), Браун (7), Думбуя (6) – старт; Михайлюк (10), М-ф Моррис (10), Гэллоуэй (6), Вуд (6), Фрэйзер (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче украинец Святослав Михайлюк установил новый рекорд в НБА.

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