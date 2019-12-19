Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк не сумел помочь своей команде одержать домашнюю победу над действующим чемпионом НБА "Торонто" – 99:112.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел со скамейки запасных и провел 16 минут на паркете. На его счету 8 очков, 2 подбора, 1 ассист и 4 фола. Точность попаданий с игры составила 60% (3/5), из которых 0/2 – трехочковые броски. Пока Михайлюк находился на площадке, его команда набрала на 3 очка больше, чем соперники.

Святослав Михайлюк

Это поражение стало вторым подряд для "Детройта", который занимает десятое место в Восточной конференции с 11 победами и 17 поражениями.

"Детройт" – "Торонто" 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)

"Детройт": Драммонд (22 + 18 подборов), Гриффин (15), Браун (12), Кеннард (7), Снелл (5) - старт; Мэйкер (0), Вуд (6), Моррис (2), Роуз (16), Гэллоуэй (6 + 4 перехватов), Михайлюк (8)

"Торонто": Сиакам (26 + 4 блокшотов), Лоури (20 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (19 + 8 подборов), Пауэлл (9), Газоль (0) - старт; Буше (2), Ибака (25 + 13 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Дэвис (4), Маккоу (2)

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