Украинец Михайлюк провел результативный матч в Летней лиге НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, в матче за "Детройт" набрал 6 очков, однако этого не хватило для победы команды. "Моторы" в 1/4 финала уступили "Бруклину" и вылетели из соревнований.

Святослав Михайлюк ("Детройт") провел на площадке 31 минуту, за которую забросил 1 из 6 двухочковых, 1 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных. В активе украинца 4 подбора, 3 передачи, при 3 потерях и 2 фолах. Рейтинг "плюс-минус" составил -18.

