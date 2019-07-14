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Украинец Михайлюк провел результативный матч в Летней лиге НБА

1.7т Читать материал на украинском

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США.

Украинец Михайлюк провел результативный матч в Летней лиге НБА

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, в матче за "Детройт" набрал 6 очков, однако этого не хватило для победы команды. "Моторы" в 1/4 финала уступили "Бруклину" и вылетели из соревнований.

Святослав Михайлюк ("Детройт") провел на площадке 31 минуту, за которую забросил 1 из 6 двухочковых, 1 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных. В активе украинца 4 подбора, 3 передачи, при 3 потерях и 2 фолах. Рейтинг "плюс-минус" составил -18.

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Как сообщал OBOZREVATEL, совет управляющих НБА ввел изменения в правила, которые будут действовать уже с предстоящего сезона-2019/20.

У тренеров команд появится возможность один раз за матч попросить судей о видеоповторе, чтобы пересмотреть решение по спорному моменту.

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Персона
Святослав Михайлюк
Место
США
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