Украинец Михайлюк провел отличный предсезонный матч в НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк провел результативный матч в предсезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приняв участие в игре против "Вашингтона" 96:99.

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Рассел Уэстбрук

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, за 20 минут на площадке набрал 11 очков (1/4 двухочковых, 3/6 трехочковых), сделал три подбора, совершил два перехвата и отдал одну передачу. В пассиве баскетболиста сборной Украины четыре потери и одно персональное нарушение.

"Мы сыграли четыре матча. Ощущалось, что с каждой игрой прибавляем, приспосабливались друг в другу. Впереди еще много работы, но мы стали лучше, сыгрались, поработали над своими слабыми сторонами. Бросаю при любой возможности. Я сильный шутер, поэтому это моя приоритетная задача на площадке. Чувствую, что стал лучше, научился игре. У меня есть возможность учиться у ветеранов и получать игровой опыт. Благодаря этому достигается прогресс", – цитирует basket.com.ua Михайлюка, который подвел итоги предсезонной подготовки.

"Вашингтон" – "Детройт" 99:96 (31:27, 32:22, 20:27, 16:20)

Вашингтон: Брайант (22 + 7 подборов), Бил (15), Авдия (9 + 10 подборов), Уэстбрук (8 + 7 подборов), Гилл (2) – старт; Р. Лопес (13), Нето (10), Браун (9), Робинсон (6), Бертанс (3), Бонга (1), Уинстон (1), Смит (0 + 8 передач), Вагнер (0).

Детройт: Грант (14 + 9 подборов), Хэйс (11), Гриффин (11), Райт (9), Пламли (2 + 8 подборов) – старт; Роуз (14 + 5 потерь), Джош Джексон (13 + 8 подборов), Михайлюк (11), Окафор (8), Эллингтон (3), Стюарт (0), Бей (0), Думбуя (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк свой путь в баскетболе начал в школе "Черкаськи Мавпы", выступая за детский и юношеский состав клуба.

Святослав Михайлюк

В 2012 году впервые сыграл в Суперлиге Украины, выйдя на поле в составе "Мавп" и отыграв в общей сложности три матча за сезон.

Святослав Михайлюк

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году, играя в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на поле в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА. Драфт-2018 был им успешно пройден и Святослав Михайлюк заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав Михайлюк в матче против "Вашингтона"

Официальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс". В этом году команда активировала опцию продления контракта с нашим соотечественником на сезон 2020/21.

Святослав Михайлюк

Накануне стало известно, что и "Детройт" и украинец Свят взаимно заинтересованы в продлении договора. Украинец имеет право получить новый контракт с максимальной зарплатой 53,76 миллиона долларов в течение четырех лет.