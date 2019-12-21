Украинец Михайлюк вышел в старте и показал результативность в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, не смог помочь своему "Детройту" добыть победу над "Бостоном" - 93:114.

22-летний черкасщанин, выйдя в стартовом составе отыграл 28 минут, набрал 12 очков (забив 4/7 трехочковых, 0/5 двухочковых), отдал 1 передачу, выполнил 2 подбора в защите и совершил 2 перехвата.

“Бостон” – “Детройт” 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24)

“Бостон”: Браун (26), Тейтум (26), Тайс (8 + 4 блок-шота), Оджелей (3), Уокер (2 + 11 передач + 7 потерь) – старт; Г. Уильямс (18), Кантер (8 + 18 подборов), Уонамейкер (6), Грин (6), Лэнгфорд (6), Фалл (5).

“Детройт": Михайлюк (12), Драммонд (12 + 11 подборов + 6 перехватов + 6 потерь), М-ф Моррис (10), Браун (9), Снелл (7) – старт; Макер (15 + 7 подборов), Роуз (14), Гэллоуэй (10), Фрэйзер (2), Думбуя (2).

"Пистонз" находятся на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игры "поршни" 22 декабря встретятся с "Чикаго Буллз".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Михайлюк не сумел помочь своей команде одержать домашнюю победу над действующим чемпионом НБА "Торонто" – 99:112.

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