Украинец Михайлюк провел отличный матч против бывшей команды в НБА

Украинский баскетболист "Детройт Пистонз" Святослав Михайлюк провел результативный матч за свою команду в регулярном чемпионате НБА на выезде против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Встреча прошла на стадионе "Стэйплс-центр" и завершилась победой хозяев со счетом 106:99. Для "Лейкерс", за которую Михайлюк выступал до перехода в "Дейтройт", эта победа стала пятой подряд.

Святослав Михайлюк в матче с "Лейкерс"

Отметим, что воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на паркет со скамейки запасных и провел на площадке внушительное время – 31,5 минуту. Святослав набрал 14 очков, сделал 1 подбор и 2 передачи. Он стал вторым по результативности в составе "Детройта" после Деррика Роуза (28 очков).

В составе "Лейкерс" трипл-дабл сделал лидер команды Леброн Джеймс – 21 очко, 14 подборов и 11 передач.

Лейкерс – Детройт 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)

Лейкерс: Дэвис (24 + 11 подборов + 8 блок-шотов), Джеймс (21 + 14 подборов + 11 передач), Макги (9 + 6 блок-шотов), Грин (7), Брэдли (5) – старт; Карузо (13), Ховард (11 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Колдуэлл-Поуп (10), Кузма (4), Рондо (2).

Детройт:Драммонд (12 + 18 подборов + 4 блок-шота), Думбуя (11), Вуд (11), Фрэйзер (0), Снелл (0) – старт; Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13), Браун (6), Макер (4).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы Михайлюк и Лэнь провели победные матчи в чемпионате НБА.

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