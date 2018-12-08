Украинец Михайлюк стал лучшим в матче НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной поединок за "Лейкерс" в НБА. Воспитанник "Черкаських Мавп" сыграл 11 минут в матче против "Сан Антонио".

Защитник сборной Украины набрал 6 очков (два трехочковых), а также отметился одним подбором и двумя персональными фолами. С коэффициентом полезности - 2 Михайлюк стал лучшим в своей команде. Но результативные действия защитника сборной Украины не помогли "Лейкерс" обыграть "Сан-Антонио". Команда Свята уступила 120:133.

Новости Украинец Лэнь стал лучшим в матче НБА

Напомним, что в СМИ появилась информация, что воспитанник школы "Черкаських Мавп", защитник сборной Украины и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк может сменить команду. Украинца могут обменять в бывший клуб Алексея Лэня - "Финикс Санз".

Как сообщал OBOZREVATEL, самому результативному баскетболисту домашнего матча сборной Украины против Словении на отборе на Кубок мира-2019 поставили неутешительный диагноз.