Украинец Михайлюк провел очередной матч в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк не сумел помочь своей команде обыграть "Атланту Хокс" (128:120) в матче регулярного сезона НБА.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на площадку со скамейки запасных и провел на ней 14 минут. За это время он набрал 4 очка (0/4 трехочковых, 1/2 двухочковых и 2/2 штрафных) и 2 подбора при 1 персональном замечании.

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Команда Михайлюка на старте поединка отдала лидерство в счете "Атланте" и уже не смогла его вернуть. "Хокс" одержали уже третью победу на старте сезона, а "Детройт" потерпел третье поражение.

"Атланта" – "Детройт" – 128:120 (33:25, 32:31, 35:31, 28:33)

"Атланта": Трэй Янг (29 + 6 передач), Джон Коллинс (15), Реддиш (11 + 7 подборов), ДеАндре Хантер (11), Капела (7 + 9 подборов) – старт; Богдан Богданович (17), Рондо (12 + 8 передач), Соломон Хилл (12), Хёртер (9), Фернанду (5).

"Детройт": Джош Джексон (27), Джереми Грант (27), Киллиан Хэйес (10 + 8 передач), Бей (10 + 7 подборов), Мэйсон Пламли (9 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Делон Райт (18), Эллингтон (11), Михайлюк (4), Стюарт (2 + 8 подборов), Думбуя (2).

Святослав Михайлюк преследует соперника

Как сообщал OBOZREVATEL, карьера Святослава началась в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м Михайлюк провел первый поединок за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016 году он завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока "молодежки".

Получив приглашение из США, Святослав в 2014 году поступил в местный университет и начал выступать за "Канзас Джейхокс". Успешная игра на студенческом уровне позволила ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта-2018.

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После года в клубе Михайлюка обменяли в "Детройт", где по итогам первого сезона с ним подписали новое соглашение и хотят продлить его еще на четыре года.