Украинец Михайлюк провел лучшую неделю в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк воспользовался доверием тренера и показал свою лучшую игру в НБА на прошедшей неделе.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, принял участие в четырех поединках своей команды против "Юты", "Клипперс", "Голден Стейт" и "Лейкерс", в каждом из которых провел на площадке более получаса.

Святослав Михайлюк

В этих матчах на его счету в среднем 14,3 очка, а точность попаданий из-за дуги составляет 45%, что позволяет ему входить в число лучших исполнителей трехочковых в лиге. Еще никогда в карьере ему не удавалось набирать больше 10 очков в четырех матчах подряд.

Стоит отметить, что, несмотря на улучшения в игре украинца, "Детройт" сумел победить лишь один раз на этой неделе, еще больше отдалившись от зоны плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь показал красивую игру в матче НБА против "Денвера".

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