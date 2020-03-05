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5 марта • обновлено в 10:10
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Украинец Михайлюк провел эффектный матч в НБА

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Украинский басетболист "Детройта" Святослав Михайлюк отыграл результативный поединок в НБА против "Оклахомы", но не помог своей команде победить – 107:114.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел в старте и провел на площадке 23 минуты. За это время ему удалось набрать 13 очков (2/5 двухочковых, 3/9 трехочковых, 0/2 штрафных), 1 подбор, 4 передачи и 1 перехват при 1 потере и 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

"Детройт" находится в плохой форме. Команда Михайлюка победила лишь в одном матче из последних пяти.

"Детройт" – "Оклахома-Сити" 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)

"Детройт": Вуд (29 + 9 подборов - 6 потерь), Найт (18 + 7 передач), Михайлюк (13), Хенсон (10), Снелл (5) - старт; Мэйкер (5), Думбуя (3), Гэллоуэй (9), Томас (0), Макрей (15).

"Оклахома": Шэй (27), Галлинари (19 + 7 подборов + 4 перехватов), Пол (16 - 6 потерь), Адамс (8 + 7 подборов - 5 потерь), Дорт (6) - старт; Надер (5), Фергюсон (2), Ноэл (8), Шредер (23 + 9 передач).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Сакраменто" Алексей Лэнь провел эффективный матч в НБА против "Вашингтона" и помог своей команде одержать победу.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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