Украинец Михайлюк продолжит контракт с клубом НБА – СМИ

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, Святослав Михайлюк продолжит выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Черкащанин провел в сильнейшей лиге мира уже два года. Как сообщает американская пресса, Михайлюк продлит контракт со своим текущим клубом "Детройт Пистонс". В "Детройте" есть опция продления соглашения с Михайлюком на сезон 2020/21. За предстоящий сезон Свят заработает 1,6 миллиона долларов.

Отметим, что этот сезон для Святослава Михайлюка стал прорывным в НБА. Наш соотечественник провел в чемпионате 56 матчей (27 в старте) и на момент приостановки сезона был одним из лидеров "Пистонс". В среднем за 22 минуты на паркете баскетболист сборной Украины набирал 9 очков, делал 1,6 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Сезон НБА будет восстановлен 30 июля, однако продолжат играть только 22 команды. "Детройт" досрочно завершил чемпионат.

Ранее Михайлюк рассказал о своей карьере в НБА, а также вспомнил опыт выступления на мировом первенстве в Испании в 2014 году.