Украинец Михайлюк примет участие в звездном уик-энде НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк примет участие в звездном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вошел в состав сборной мира в матче восходящих звезд лиги. Об этом сообщается на официальной странице НБА в Twitter. Игра состоится в пятницу, 14 февраля, а соперником команды Михайлюка станет сборная США.

Интересно, что одним из партнеров Михайлюка будет словенский мегастар Лука Дончич.

Отметим, что Михайлюк входит в топ-15 сезона по проценту попаданий трехочковых.

19 января установил личный рекорд результативности, набрав 25 очков в матче с "Атлантой".

Михайлюк – второй украинец в истории НБА, который был удостоен чести принять участие в звездном уик-энде НБА. Первым был Виталий Потапенко, который принимал участие в матче еще в далеком 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

Защитник начал выступать за сборную Украины в 2013 году, приняв участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет. На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов и 3,4 передачи, а в итоге был включён в сборную всех звёзд турнира.

Святослав Михайлюк

В 2014 году он в составе уже основной сборной Украины играл на чемпионате мира по баскетболу в Испании. В 2016 году Михайлюк выступил за молодёжную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка. Кроме того, он делал по 5,6 подбора, 2,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.

В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. На первом году обучения он в пяти из семи первых игр сезона выходил в стартовом составе, проводя на паркете в среднем по 21,3 минуты.

В сезоне 2015/16 годов Святослав в среднем за игру набирал 5,4 очка и делал 1,3 подбора и 0,9 передачи. В первом раунде турнира NCAA 2016 года он установил свой персональный рекорд результативности, набрав в матче против "Остин Пи Говернорс" 23 очка.

На третьем году обучения его средняя результативность составила 10,6 очка за игру и 3,5 подбора. 12 апреля 2017 года Михайлюк решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА, однако так и не подписал контракт ни с одним агентом и решил продолжить обучение.

17 ноября 2017 году Святослав обновил свой рекорд результативности, набрав 27 очков в матче против Сан-Диего Стэйт.

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

Дебютировал за команду в Летней Лиге НБА против "Сакраменто". Святослав провел на площадке чуть более 23 минут, набрал 15 очков, совершил две потери и однажды сфолил.

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