Украинец Михайлюк повел результативный матч в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, не смог помочь своему "Детройту" добыть победу над "Милуоки".

22-летний черкасщанин, выйдя со скамейки запасных, отыграл 18 минут, набрал 6 очков (забив 2/5 трехочковых), отдал 2 передачи, выполнил 1 подбор и совершил 1 перехват.

"Милуоки" – "Детройт" 104:90 (27:24, 27:23, 23:22, 27:21)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 10 подборов), Мэттьюз (13), Бледсоу (11), Лопес (7 + 4 блокшотов), ДиВинчензо (6 + 7 подборов) - старт; Уилсон (7), Бендер (0), Адетокумбо (0), Лопес (3), Хилл (9), Корвер (6), Браун (7 + 10 подборов), Коннотон (7)

Детройт: Гэллоуэй (13), Драммонд (12 + 17 подборов - 5 потерь), Моррис (11), Браун (9), Кеннард (6) - старт; Мэйкер (5), Вуд (2), Думбуя (0), Боун (4), Фрэйзер (2), Роуз (20), Михайлюк (6)

Свой поединок провел еще один представитель Украины - Алексей Лэнь. 26-летний уроженец Антрацита, выйдя с лавки отыграл 8 минут, набрал 4 очка (2/3 двухочковых), сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. В пассиве украинца 2 фола и 1 потеря.

"Атланта" – "Торонто" 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)

Атланта: Янг (30 + 10 подборов + 10 передач), Хантер (26), Паркер (13 + 7 подборов), Бембри (11), Джонс (6) - старт; Фернанду (4), Лэнь (4), Картер (8), Тернер (4), Крэбб (10)

Торонто: Сиакам (34), ВанВлит (25 + 9 передач - 5 потерь), Пауэлл (20), Ануноби (7), Газоль (3 + 7 подборов) - старт; Буше (13 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (7 + 9 подборов), Дэвис (6), Томас (4

Новости Украинец Михайлюк забил мощный трехочковый в матче НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Свят установил личный рекорд по проведенным минутам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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