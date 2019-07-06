Украинец Михайлюк потрясающе стартовал в Летней лиге НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп"Святослав Михайлюк провел блестящий поединок за "Детройт" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США.

Святослав Михайлюк

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе против национальной команды Хорватии и помог своему клубу добыть победу в Лас-Вегасе - 96:80.

22-летний украинец стал вторым в команде по результативности, набрав 17 очков (3/4 двухочковых, 2/6 трехочковых, 5/5 штрафных). В активе нашего соотечественника 5 передач, 1 подбор, 1 блок-шот, 1 перехват при 6 потерях. Показатель полезности черкасчанина составил +11.

Напомним, что ныне в НБА выступают два баскетболиста из Украины. Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс", а Алексей Лэнь – за "Атланта Хокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Михайлюк побывал в Украине и посетил родные Черкассы.

Атакующий защитник приехал в школу "Черкаських Мавп", основанную Михаилом Бродским, где встретился с молодыми баскетболистами. Михайлюк прочел им мотивирующую лекцию, а также ответил на самые разные вопросы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!