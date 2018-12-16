Украинец Михайлюк попал в топ-10 моментов НБА

Передача защитника сборной Украины Святослава Михайлюка вошла в топ-10 лучших моментов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

21-летний украинец "Лейкерс" отдал шикарную скидку на Лэнса Стивенсона, после которой суперзвезда НБА вколотил мяч в кольцо "Шарлот". НБА поставила этот эпизод на второе место в традиционной ежедневной десятки лучших моментов.

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Напомним, что матч "Лейкерс" - "Шарлот" накануне завершился победой "озерных" (128:100). Михайлюк установил личный рекорд, набрав 12 очков.

Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.