Украинец Михайлюк помог команде взять реванш в предсезонном матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк помог своей команде взять реванш у "Нью-Йорк Никс" за поражение (84:90) в предыдущем предсезонном матче НБА – 99:91.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, начал поединок на скамейке запасных и провел на паркете 7:41. За это время он набрал 3 очка (0/1 двухочковых, 1/4 трехочковых) и 1 подбор при 1 потере и 1 персональном замечании.

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 99:91 (31:20, 21:22, 23:33, 24:16)

"Детройт": Гриффин (10), Джереми Грант (8 + 5 потерь), Делон Райт (6), Киллиан Хэйес (6), Мэйсон Пламли (6) – старт; Думбуя (23), Роуз (11 + 8 передач), Джош Джексон (9), Окафор (6), Михайлюк (3), Сэбен Ли (3), Эллингтон (3), Кинг (2), Бей (2), МакГрудер (1), Стюарт, Энтони Лэмб

"Нью-Йорк": Барретт (25), Джулиус Рэндл (18 + 5 потерь), Бёркс (15), Элфрид Пэйтон (4), Ноэл (3 + 10 подборов) – старт; Митчелл Робинсон (8), Буллок (5), Топпин (4), Ниликина (3), Деннис Смит (2), Куикли (2), Кевин Нокс (2)

Следующий предсезонный поединок "Детройт" Михайлюка проведет в ночь с 17 на 18 декабря против "Вашингтон Уизардс". Старт регулярного сезона НБА, который в 2021 году будет состоять из 72 матчей, запланирован на 22 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал свой баскетбольный путь в детском и юношеском составах "Черкаських Мавп", а за взрослую команду он дебютировал в 2012 году в Суперлиге Украины, проведя в том сезоне три матча за клуб.

За национальную сборную Михайлюк дебютировал в 2014 году, а в 2016-м стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Он переехал в США в 2014-м, получив предложение из Канзаса, и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". В 2018-м украинец зарегистрировался на драфте НБА, по итогом которого Святослав заключил контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Через год его обменяли в "Детройт", где он довольно быстро стал игроком основной обоймы. "Пистонс" продлили с ним контракт на сезон 2020/21.