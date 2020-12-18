Украинец Михайлюк помог команде победить в предсезонном матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк помог команде одержать победу в предсезонном матче НБА против "Вашингтон Уизардс" со счетом 97:86.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке чуть более 9 минут, выйдя со скамейки запасных. Он набрал 5 очков (1/1 двухочковых, 1/2 трехочковых) и совершил 1 перехват при одной потере.

В последнем предсезонном поединке "Детройт" Михайлюка снова встретится с "Вашингтоном" в ночь с субботы, 19 декабря, на воскресенье, 20 декабря.

"Вашингтон" – "Детройт" – 86:97 (23:33, 12:25, 25:20, 26:19)

"Вашингтон": Томас Брайант (11 + 8 подборов + 4 блок-шота – 5 потерь), Бил (10), Бонга (10 + 7 подборов), Нето (7), Вагнер (4 + 8 подборов) – старт; Трой Браун (14), Робин Лопес (11), Авдия (7), Джером Робинсон (5), Уинстон (3), Иш Смит (2), Гилл (2).

"Детройт": Джереми Грант (15), Делон Райт (13), Киллиан Хэйес (9), Мэйсон Пламли (8), Гриффин (2) – старт; Джош Джексон (17 + 7 подборов), Роуз (10 + 6 передач), Думбуя (10), Окафор (8 + 8 подборов – 5 потерь), Михайлюк (5), Стюарт, Муса, Макгрудер, Бей, Сэбен Ли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начинал карьеру в детском и юношеском составах "Черкаських Мавп", успешные выступления за которые позволили ему дебютировать в Суперлиге Украины в 2012 году. В том сезоне он принял участие в трех поединках за клуб.

Михайлюк впервые сыграл за национальную сборную в 2014-м, а в 2016-м стал самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В том же 2014-м наш соотечественник получил приглашение из США и начал выступать за одну из самых сильных университетских команд страны – "Канзас Джейхокс". Яркая игра Святослава дала ему возможность подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА в 2018 году.

После года в клубе его обменяли в "Детройт", где в сезоне 2019/20 он сумел закрепиться в основном составе. Перед началом НБА 2020/21 с ним продлили контракт на год.