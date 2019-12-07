Украинец Михайлюк помог команде добыть победу в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк в игре против Индианы

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, помог своему "Детройту" добыть победу над "Индианой".

22-летний черкасщанин, выйдя со скамейки запасных, отыграл 8 минут, за которые набрал 3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), собрал один подбор и совершил одну потерю.

"Детройт" – "Индиана" 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

"Детройт": Гриффин (25), Драммонд (25 + 22 подборов), Кеннард (15 - 5 потерь), Снелл (5), Браун (5 + 8 подборов) - старт; Мэйкер (0), Вуд (11), Роуз (14), Гэллоуэй (5), Михайлюк (3)

"Индиана": Уоррен (26), Брогдон (21), Сабонис (18 + 13 подборов), Лэмб (12), Тернер (4 + 4 блокшотов) - старт; Холидэй (2), МакДермотт (10), Битадзе (0), Холидэй (8), МакКоннелл (0)

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности в матчах регулярного сезона НБА.

Ранее, еще один украинец играющий за рубежом - Алексей Лэнь - провел один из лучших матчей сезона НБА, но не сумел помочь своей команде одолеть "Бруклин" – 118:130.

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