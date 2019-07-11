Украинец Михайлюк помог "Детройту" победить в Летней лиге НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог своему клубу одержать четвертую подряд победу в рамках игр Летней лиги НБА.

На этот раз "Детройт" уверенно переиграл "Филадельфию" – 96:81.

Святослав Михайлюк

Новости Украинец Михайлюк стал лучшим в матче Летней лиги НБА

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, Святослав Михайлюк провел на площадке около 30 минут и за это время набрал 6 очков, сделал 5 подборов, 3 ассиста и 2 перехвата.

Как сообщал OBOZREVATEL, совет управляющих НБА ввел изменения в правила, которые будут действовать уже с предстоящего сезона-2019/20.

Как сообщает The Associated Press, у тренеров команд появится возможность один раз за матч попросить судей о видеоповторе, чтобы пересмотреть решение по спорному моменту.

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