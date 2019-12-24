Украинец Михайлюк показал результативную игру в рекордном матче НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе на матч НБА против "Филадельфии", но не помог своей команде одержать победу – 109:125.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 32 минуты, за которые сумел набрать 13 очков, 2 подбора, 4 передачи при 3-х фолах. На его счету 4 из 5 трехочковых.

Святослав Михайлюк

"Детройт" Михайлюка занимает 11-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 11 побед и 20 поражений.

"Детройт" – "Филадельфия" 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

"Детройт": Михайлюк (13), Гриффин (8), Снелл (8), Фрэйзер (7), Мэйкер (4) – старт; Моррис (11), Вуд (8), Думбуя (1), Драммонд (27 + 9 подборов), Роуз (16 + 7 передач), Гэллоуэй (6).

"Филадельфия": Харрис (35 + 7 подборов), Эмбиид (20 + 8 подборов), Симмонс (16 + 13 подборов + 17 передач), Хорфорд (9), Ричардсон (9) – старт; Скотт (7), Пелл (0), Эннис (6 + 7 подборов), О'Куинн (0), Нето (0), Берк (0), Милтон (2), Коркмаз (21).

Другой украинец Алексей Лэнь, выступающий за "Атланту", сыграл 4 минуты, выйдя со скамейки запасных. Он не сумел набрать очки, но записал на свой счет 2 подбора, 1 передачу и 2 блок-шота. Его команда потерпела очередное поражение и является худшей командой лиги, занимая последнее место в Восточной конференции.

Алексей Лэнь (справа)

"Кливленд" – "Атланта" 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

"Кливленд": Секстон (25), Гарлэнд (21), Лав (20 + 8 подборов - 5 потерь), Осман (18), Томпсон (3 + 10 подборов) - старт; Хенсон (6), Маккини (2), Найт (3), Деллаведова (8), Портер (15 + 9 подборов - 5 потерь).

"Атланта": Янг (30 + 11 передач + 4 перехватов - 5 потерь), Коллинз (27 + 10 подборов), Хантер (23), Хертер (19), Фернанду (2) - старт; Паркер (7), Реддиш (7), Лень (0), Джонс (0), Картер (3), Бембри (0).

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