Украинец Михайлюк подписал контракт с "Лейкерс"

"Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов. Сделка будет включать в себя опцию команды.

Михайлюк отлично зарекомендовал себя в матчах за "Лейкерс" в Летней лиге НБА, набирая в среднем 13,2 очков при точности 37,5% из-за дуги в пяти играх в Лас-Вегасе и Сакраменто. Он в сумме набрал 32 очка и забил шесть трехочковых в двух играх в Лас-Вегасе, сообщает basket.com.ua со ссылкой на Yahoo Sports.

Михайлюк имеет потенциал двухстороннего игрока, что дает ему хорошие предпосылки для попадания в ротацию "Лейкерс". 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в игре Летней лиги "озерные" усилиями Михайлюка и компании обыграли "Чикаго Булз", где также есть новичок из Украины - Александр Кобец.