Украинец Михайлюк обновил рекорд в НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел блестящий матч в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Украинец помог своей команде обыграть "Шарлот"(128:100).

twitter.com/Lakers_newsnow

Баскетболист сборной Украины в поединке регулярного сезона провел на площадке 17 минут, за которые набрал рекордное для себя количество очков в НБА - 12. 21-летний защитник "Лейкерс" забросил 3/6 трехочковых, 1/4 двухочковых и 1/2 штрафнх бросков, собрал один подбор в защите и отдал 4 передачи. В пассиве Свята 2 фола.

Шарлотт – Лейкерс 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

Ш: Лэмб (12), Зеллер (8 + 7 подборов), Батюм (7), Уокер (4), Уильямс (0) - старт; Камински (2), Кидд-Гилкрист (2), Бриджес (17), Эрнангомес (11), Паркер (4), Грэм (5), Бэйкон (9), Монк (19)

Л: Джеймс (24 + 12 подборов + 11 передач), МакГи (19), Болл (16 + 10 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Кузма (14), Харт (5) - старт; Чендлер (3), Вагнер (5), Зубац (6), Бонга (2),Михайлюк (12), Стивенсон (11), Колдуэлл-Поуп (11)

Новости Украинец Михайлюк установил рекорд в НБА

Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

Защитник начал выступать за сборную Украины в 2013 году, приняв участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет. На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов и 3,4 передачи, а в итоге был включён в сборную всех звёзд турнира.

В 2014 году он в составе уже основной сборной Украины играл на чемпионате мира по баскетболу в Испании. В 2016 году Михайлюк выступил за молодёжную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка. Кроме того, он делал по 5,6 подбора, 2,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.

В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. На первом году обучения он в пяти из семи первых игр сезона выходил в стартовом составе, проводя на паркете в среднем по 21,3 минуты.

В сезоне 2015/16 годов Святослав в среднем за игру набирал 5,4 очка и делал 1,3 подбора и 0,9 передачи. В первом раунде турнира NCAA 2016 года он установил свой персональный рекорд результативности, набрав в матче против "Остин Пи Говернорс" 23 очка.

На третьем году обучения его средняя результативность составила 10,6 очка за игру и 3,5 подбора. 12 апреля 2017 года Михайлюк решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА, однако так и не подписал контракт ни с одним агентом и решил продолжить обучение.

17 ноября 2017 году Святослав обновил свой рекорд результативности, набрав 27 очков в матче против Сан-Диего Стэйт.

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

Дебютировал за команду в Летней Лиге НБА против "Сакраменто". Святослав провел на площадке чуть более 23 минут, набрал 15 очков, совершил две потери и однажды сфолил.