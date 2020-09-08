Украинец Михайлюк о Черкассах: баскетбол выходит на новый уровень

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, украинец Святослав Михайлюк заявил, что баскетбол в Черкассах выходит на новый уровень.

"Приятно приезжать каждый год в Черкассы и видеть положительные изменения. Баскетбольная школа растет и развивается, появляется больше команд, вижу, что сейчас в клубе много женских команд. Улучшается инфраструктура. Баскетбол выходит на новый уровень. Я понимаю, что это результат качественной работы руководства клуба", – цитирует слова Михайлюка официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Напомним, что украинец выступает за "Детройт Пистонс" в НБА. В сезоне 2019/20 он принял участие в 56 матчах, выйдя в 27 из них в старте. На его счету в среднем 22,6 минут на площадке, за которые он набирал 9 очков (40% трехочковых), 1,9 подборов и 1,9 передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюк сравнил карантин в США и Украине.

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