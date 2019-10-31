Украинец Михайлюк фантастически дебютировал в новом сезоне НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел свой первый матч в НБА в сезоне 2019/20. Украинский легионер "Детройта" провел 9 минут в игре против "Торонто".

Святослав Михайлюк в матче "Детройт" - "Торонто"

На счету Михайлюка 9 очков. Точными оказались его 3 из 4-х бросков с игры, причем все три - трехочковые! Также на счету воспитанника школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, один подборподбор.

Ключевой во встрече стала третья четверть, а ее главным героем стал игрок "Торонто" Паскаль Сиакам, набравший на этом отрезке 19 очков. В результате "Рэпторс" одержали победу - 125:113.

"Детройт" - "Торонто" - 113:125

"Детройт": Драммонд - 21, Гэллоуэй - 17, Роуз - 16, Моррис - 16, Михайлюк - 9, Вуд - 9, Мэйкер - 8, Фрезьер - 7, Снелл - 6, Кеннард - 3, Браун - 1.

"Торонто": Сиакам - 30, Лаури - 20, Ибака - 19, Пауэлл - 19, Ванвлит - 13, Ануноби - 13, Газоль - 6, Маккоу - 5.

"Филадельфия" - "Миннесота" - 117:95

"Филадельфия": Эмбиид - 19, Харрис - 18, Коркмаз - 17, Симмонс - 16, Ричардсон - 12, Хорфорд - 12, Тибулл - 9, Эннис - 8, Скотт - 4, Болден - 2, О'Куинн, Нето, Берк

"Миннесота": Уиггинс - 19, Тиг - 15, Напьер - 13, Таунс - 13, Ковингтон - 7, Лейман - 6, Грэм - 6, Калвер - 6, Белл - 5, Окоги - 3, Вонле - 2.

"Орландо" - "Нью-Йорк" - 95:83

"Орландо": Вучевич - 21, Гордон - 15, Фурнье - 14, Айзек - 10, Амину - 9, Бамба - 9, Фульц - 7, Огастин - 5, Картер-Уильямс - 3, Росс - 2.

"Нью-Йорк": Рэндл - 16, Портис - 12, Робинсон - 12, Нокс - 10, Барретт - 9, Моррис - 9, Нтиликина - 7, Гибсон - 4, Эллингтон - 2, Дотсон - 2.

"Кливленд" - "Чикаго" - 117:111

"Кливленд": Томпсон - 23, Секстон - 18, Лав - 17, Кларксон - 17, Осман - 12, Нэнс - 12, Портер - 9, Гарлэнд - 9.

"Чикаго": Лавин - 16, Маркканен - 16, Портер - 15, Картер - 15, Янг - 14, Корнет - 9, Уайт - 8, Саторански - 8, Данн - 8, Арчидиаконоу - 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Алексей Лэнь отличился элегантным данком в матче за "Атланту" в НБА.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!