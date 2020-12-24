Украинец Михайлюк дебютировал в новом сезоне НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк провел не лучший первый матч в новом сезоне НБА против "Миннесоты", а его команда проиграла со счетом 101:111.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 17 минут, выйдя со скамейки запасных. На его счету 3 очка (1/8 трехочковых), 2 подбора и 1 передача при 1 персональном замечании.

"Миннесота" – "Детройт" – 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

"Миннесота": Малик Бизли (23), Таунс (22 + 11 подборов + 7 передач), Окоги (12), Рубио (3), Лэймэн – старт; ДиАнджело Расселл (18), Энтони Эдвардс (15), Калвер (10 + 10 подборов), Наз Рид (8), Хуанчо Эрнангомес.

"Детройт": Гриффин (15 + 7 подборов), Мэйсон Пламли (14 + 8 подборов + 6 передач), Джереми Грант (9), Киллиан Хэйес (7), Делон Райт (5) – старт; Джош Джексон (19), Роуз (15 + 6 передач), Окафор (8 + 7 подборов), Думбуя (6 + 9 подборов), Михайлюк (3).

Другой украинец Алексей Лэнь, который выступает за "Торонто Рэпторс", был внесен в заявку на поединок, но на паркете так и не появился. Его клуб проиграл "Новому Орлеану" со счетом 99:113.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольная карьера Михайлюка началась в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013-м Святослав начал выступать за сборную Украины в возрастной категории до 16 лет, а в 2014-м он провел первый поединок за взрослую команду. Играя за "молодежку", Михайлюк стал самым результативным и успешным ее баскетболистом в 2016 году.

Наш соотечественник попал в НБА через драфт 2018 года после успешных выступлений за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Его выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором раунде. Впервые Святослав появился на площадке в матче чемпионата 23 октября 2018-го.

После сезона в клубе с ЛеБроном Джеймсом Михайлюка обменяли в "Детройт". Накануне появилась информация, что руководители "Пистонс" готовы подписать с украинцем новый контракт с зарплатой 53,76 млн долл.