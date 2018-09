Украинец Михайлюк - американской прессе: в Черкассах жилось круто

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк рассказал о своей недавней впечатляющей серии из 20 подряд точных трехочковых, адаптации к НБА и многом другом. Перевод интервью изданию Slam Online представил портал basket.com.ua.

- Я был очень зол, когда промазал 21-й бросок, потому что последняя попытка была действительно хорошей, - заявил Святослав о видео с тренировки, которое стало вирусным и собрало несколько миллионов просмотров.

