Украинец Михайлюк - американской прессе: в Черкассах жилось круто

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк рассказал о своей недавней впечатляющей серии из 20 подряд точных трехочковых, адаптации к НБА и многом другом. Перевод интервью изданию Slam Online представил портал basket.com.ua.

- Я был очень зол, когда промазал 21-й бросок, потому что последняя попытка была действительно хорошей, - заявил Святослав о видео с тренировки, которое стало вирусным и собрало несколько миллионов просмотров.

This video is not edited. This kid is an amazing shooter. Cameo by LeBron toward the end. pic.twitter.com/xXwSzwrHgE — Laker Film Room (@LakerFilmRoom) 26 сентября 2018 г.

Михайлюк утверждает, что однажды попал 49 трехочковых подряд. Святослав был известен своим снайперским талантом еще во время выступления в NCAA. Однако, в Летней лиге НБА Михайлюк доказал, что он умеет не только бросать и явно превзошел ожидания от проспектов, которых выбирают под 47-м пиком драфта. В течении 7 матчей в Лас-Вегасе Михайлюк в среднем набирал 16,6 очков, 4 подбора и 2,1 передач за игру.

- Я показал, что могу сделать гораздо больше, чем просто бросать. Я хорошо бросаю, но это не значит, что я больше ничего не могу сделать на площадке, - отметил Святослав.

- Сейчас ты живешь в Калифорнии, но где ты вырос?

- Я вырос в Украине, в небольшом городе под названием Черкассы. Вот откуда я родом.

- Как тебе там жилось?

- Это было круто. Хотя жизнь там сильно отличается от Соединенных Штатов. Украина и США - это как два разных мира. По приезду в "Канзас" мне потребовалось время на привыкание. Но мне правда нравится бывать дома. Я возвращаюсь домой примерно раз в год. Я приезжаю, встречаю своих друзей и родственников.

- Когда ты начал играть в баскетбол?

- Кажется, мне было 7 лет. Я ходил во второй класс в школе.

- Как ты решил заниматься баскетболом?

- Однажды, в школе пришел учитель и спросил, хочет ли кто-нибудь играть в баскетбол. В итоге я начал играть три раза в неделю после школы. Так все и началось.

- Ты сразу же влюбился в игру?

- Это заняло некоторое время. Основным видом спорта считался футбол. Как и все остальные, я играл в футбол. Я хотел чего-то другого и занятия баскетболом три раза в неделю стали нормой.

- Бьюсь об заклад, твой футбольный талант довольно качественный...

- Я бы сказал, что он на очень хорошем уровне.

- Без сомнения, ты лучший футболист "Лос-Анджелес Лейкерс"...

- Возможно [смеется].

- Но Леброн Джеймс не хочет видеть тебя в футболе...

- Может быть и так [смеется].

- Твой родной город находится далеко, но у вас ведь были телевизоры, видеоигры и все такое?

- Да. Я вырос, играя в видеоигры на ПК. Я все еще играю в них. У меня не было денег, чтобы купить Xbox или Playstation. В целом, в Европе я бы сказал, что компьютеры более популярны для видеоигр. Я часто играл в видеоигры именно на ПК.

- FIFA действительно популярна сейчас в США, но я уверен, что ты вырос на этой игре...

- Конечно! У меня был кузен, с которым я "зависал" за этой игрой. Мы играли в реальный футбол, а затем возвращались и играли в симулятор FIFA.

- Когда ты стал старше, то перешел на RPG и стрелялки от первого лица, такие как Call of Duty?

- Определенно мне нравились RPG-игры, но в Call of Duty я начал играть уже в более старшем возрасте, где-то в шестом классе. Я думаю, что нужно быть немного старше, чтобы понять игру, но я оценил режим истории, а затем и мировые войны.

- Так ты играл с самой молодости!

- Да, конечно. Я играл в видеоигры всю свою жизнь.

- Ты играл в COD со своими товарищами по команде в "Канзасе"?

- В основном мы играли онлайн, почти каждый день.

- На площадке ты снайпер. А что насчет видеоигры?

- Мне нравится быть быстрым и бегать, но это действительно зависит от ситуации и моих товарищей по команде.

- У тебя есть любимая версия игры, например, любимый период времени?

- Мне нравились все периоды, но я часто играл не в древние периоды, а в 1940-е годы, во время Второй Мировой войны. Мне нравится история и я всегда немного учился ей в видеоиграх.

- У тебя есть любимый период в истории?

- Да. Мне очень нравятся IX и X века.

- Ты так же любишь историю баскетбола?

- Если вы играете в баскетбол, то должны знать ее.

- Много ли матчей ты смотрел, когда рос?

- У меня была возможность наблюдать за некоторыми матчами. Я смотрел на игры Майкла Джордана, финал НБА - такие вещи всегда показывали по телевизору.

- На какого великого игрока ты хотел быть похожим?

- Честно говоря, не было такого. Я просто хотел быть самим собой и играть в свою игру. Я не думал о том, что бы стать похожим на кого-то. Все, что я пытался сделать - это забрасывать мяч в кольцо и стать лучшей версией самого себя.

- И сколько тебе было лет, когда ты понял, что хорош в баскетболе?

- Я бы сказал, 12 или 13. Люди начали понимать, что у меня есть талант и говорили, что я могу быть хорошим баскетболистом.

- Теперь ты стал им, достойно представляя Украину и "Канзас". Когда ты находишься на площадке, то ругаешься на английском или украинском языке?

- Я отношусь к типу людей, который действительно не говорят. Я стараюсь держать себя в руках. Это моя особенность - я не говорю и просто делаю свое дело. Я думаю, это отличает меня от остальных.

- Как насчет Call of Duty. У тебя есть гарнитура для подобных разговоров?

- Не совсем. Я просто делаю свое дело, убивая людей [смеется].

- Что касается убийства людей, видео из тренировочного лагеря с твоими бросками стало вирусным. В нем ты забил 20 трехочковых подряд. Какова была твоя реакция, когда ты взял свой телефон и увидел сотни сообщений?

- Я до сих пор не осознал, что столько людей посмотрели и поделились этим видео. Это было безумием.

- Не трудно понять, что 20 трехочковых подряд ты забиваешь довольно часто?

- Не совсем. Я был очень зол, когда промазал 21-й бросок, потому что последняя попытка была очень хорошей. Но есть, что есть [смеется].

- Ты провел отличную Летнюю лигу и люди обратили на тебя внимание. Помогло ли это твоей уверенности или люди просто увидели способности, про которые ты и так знал?

- Я просто показал людям, что могу сделать. Люди увидели, как я играю и какой стиль игры у меня есть. Я думаю, люди думали, что я простой шутер, но я показал, что могу сделать гораздо больше, чем бросать. Я доказал, что хороший бросок не означает, что я больше ничего не могу сделать.

- После Летней лиги тебя начали сравнивать с Клеем Томпсоном . Что ты об этом думаешь?

- Это было круто, потому что Клей Томпсон - один из лучших игроков в мире и один из лучших шутеров. Думаю, что у нас есть некоторые общие черты. Я считаю, что сравнение с ним во время моего сезона новичка - это круто.

- Ты немного поиграл с Томпсоном в конце лета, а теперь выступаешь вместе с Леброном Джеймсом, Рэджоном Рондо и другими. Что-нибудь удивляет тебя в этих игроках?

- Я привык видеть этих парней по телевизору, поэтому круто работать с ними вместе, играть в одной команде и видеть, насколько они хороши, насколько они умны.

- Что-нибудь особенно поразило тебя в тренировочном лагере?

- Я бы сказал, меня поразили Рэджон Рондо, Леброн Джеймс и их лидерские качества. Они рассказывают о каждом упражнении и каждой игре всем остальным. Они хорошо знают игру, поэтому облегчают работу для всех остальных.

- Все говорят о Леброне, но Рондо тоже многократный участник Матча звезд...

- Мне очень нравится Рэджон Рондо как баскетболист. Он очень умный, он знает, что делает и он не очень заботится о набранных очках. Он заботится о том, чтобы сделать своих товарищей по команде лучше, о том, чтобы другие люди получали открытые броски. Он просто делает игру проще для всех на площадке.

- Рондо всегда находит открытых игроков. Если вы скорер, игра с таким исполнителем должна быть мечтой?

- Это точно. У него отличное видение площадки. Я считаю, что Рэджон - один из лучших распасовщиков НБА.

- Какова твоя цель на сезон? В чем попытаешься себя проявить?

- Я просто хочу стать хорошей личностью, отличным товарищем по команде. Сезон новичка всегда трудный для всех. Вы не знаете, будете ли вы играть или не будете играть, поэтому я просто хочу сосредоточиться, оставаться сконцентрированным, работать над своей игрой, работать больше, чем кто-либо другой и просто быть готовым показать себя.