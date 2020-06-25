Украинец Лэнь заболел COVID-19

Украинский баскетболист "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь сдал положительный тест на COVID-19.

"Я хотел бы поблагодарить "Сакраменто Кингз" за их заботу и НБА за то, что медицинские протоколы организации помогли на раннем этапе выявить у меня коронавирус. Я немедленно отправился в изоляцию и с нетерпением жду, когда смогу снова присоединиться к партнерам по команде", – цитирует слова Лэня издание ESPN.

Кроме украинского баскетболиста COVID-19 в "Сакраменто" был выявлен еще у двух игроков – Джабари Паркера и Бадди Хилда. "Кингз" являются одной из 22 команд, которые примут участие в расширенном плей-офф НБА. Рестарт сильнейшей баскетбольной лиги мира намечен на 30 июля в Орландо, штат Флорида.

Отметим, что на счету Лэня девять матчей за "Сакраменто", в которых он в среднем набирал 6,6 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский баскетболист прокомментировал свое участие в драках во время поединков НБА.