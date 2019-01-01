Украинец Лэнь выдал потрясающий матч в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Индианы" наш баскетболист набрал 19 очков.

За 25 минут проведенных на площадке игрок сборной Украины реализовал 8 из 14 двухочковых, промахнулся в двух трехочковых попытках и забросил 3/7 штрафных. На счету украинского баскетболиста 7 подборов, из которых 5 – в нападении, а также 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Кроме того, центровой отметился двумя потерями и 3 фолами.

Тем не менее отличная игра Лэня не спасла его команду от поражения. "Атланта" уступила "Индиане" 108:116.

Индиана – Атланта 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)

И: Оладипо (22 + 7 передач + 4 перехватов), Тернер (20 + 8 подборов + 4 блокшотов), Богданович (16 - 5 потерь), Коллисон (12), Янг (6) - старт; Сабонис (20 + 8 подборов), МакДермотт (3), Джозеф (7), Эванс (10)

А: Хуэртер (22), Коллинс (22 + 16 подборов), Лэнь (19), Янг (16 + 7 передач - 8 потерь), Хэмилтон (8) - старт; Пойтресс (0), Картер (0), Бембри (4), Пламли (4), Лин (7), Дорси (3), Андерсон (3)

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря Лэнь вернулся на площадку после травмы спины и помог добыть победу своей команде в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" - 111:108. Наш соотечественник стал одним из лучших в игре.