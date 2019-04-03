Украинец Лэнь выдал феерический матч в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь провел очередной результативный матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Наш соотечественник в составе "Атланты" сыграл 28 минут в выездном поединке против "Сан-Антонио", который завершился не в пользу команды украинца – 117:111.

Лэнь набрал за игру 21 очко, став вторым по результативности в составе "Хоукс". Кроме того, Алексей совершил пять подборов, сделал три передачи и один перехват, а также поставил один блок-шот.

Отметим, что "Атланта" уже не претендует на место в плей-офф, занимая лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Сан-Антонио" – "Атланта" – 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)

СА: ДеРозан (29 + 7 подборов + 7 передач + 6 фолов - 5 потерь), Уайт (23), Форбс (19), Олдридж (16 + 11 подборов), Гэй (6 + 11 подборов) – старт; Бертанс (2), Пелтль (2), Миллс (14), Уолкер (0), Белинелли (6)

А: Лэнь (27:57 = 21 очко (3/6 двухочковых, 4/5 трехочковых, 3/6 штрафных), 5 подборов (1 в нападении), 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот, 3 фола, "+/-" 4), Янг (15), Хертер (13), Картер (8), Андерсон (7 + 9 подборов) – старт; Бембри (8), Хамфрис (4), Дэвис (9 + 10 подборов), Адамс (0 + 7 передач), Бэйзмор (26)

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк вызвал восторг у тренера "Детройт Пистонс".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!