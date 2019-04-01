Украинец Лэнь выдал фантастический матч в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь провел впечатляющий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его "Атланта" драматично переиграла "Милуоки" – 136:135.

Наш соотечественник провел на площадке 27 минут. За это время центровой набрал 23 очка, реализовав семь из девяти двухочковых и три из шести дальних попыток. Также Алексей совершил шесть подборов при трех потерях и одном фоле.

Именно Лэнь сравнял счет в матче за 20 секунд до конца основного времени, а затем забрал отскок под своим щитом после ответной атаки, переведя встречу в овертайм.

"Атланта" – "Милуоки" – 136:135 OT (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)

А: Андерсон (24 + 12 подборов), Коллинз (23 + 12 подборов), Лэнь (26:56 (23 очка = 7/9 двухочковых, 3/6 трехочковых), 6 подборов (2 в нападении), 3 потери, 1 фол, "+/-" 11), Янг (12 + 16 передач), Хертер (9) – старт; Бембри (16), Картер (9), Адамс (8), Бэйзмор (6), Дэвис (6).

М: Браун (27 + 9 подборов), Фрэйзер (20 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь), Лопес (19), Колсон (15 + 16 подборов), Уилсон (12 + 7 подборов) – старт; Джордж Хилл (18), Коннотон (17 + 12 подборов), Ильясова (7 + 8 подборов).

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