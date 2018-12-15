Украинец Лэнь выдал блестящую игру в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь не сумел помочь своей команде обыграть "Бостон" - 108:129. Результативная игра нашего баскетболиста не позволила "Хокс" развить свой успех.

Лэнь провел на площадке 16 минут, набрав 13 очков. На его счету три точных броска из пяти двухочковых, одна успешная дальняя атака из двух, а также четыре реализованных штрафных из шести. Кроме того украинский центровой совершил четыре подбора, отдал одну передачу, при этом дважды теряя мяч и два раза сфолив на сопернике.

Следующий матч "Атланта" проведет против "Бруклина". Матч состоится 16 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Atlanta Hawks

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел очередной поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) . Украинский защитник "Лейкерс" принял участие в победной игре регулярного сезона против "Майами" (108:105).