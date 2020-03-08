Украинский баскетболист “Сакраменто” Алексей Лэнь устроил в потасовку со звездным атакующим защитником “Портленда” Си Джей Макколумом в матче регулярного сезона НБА.

Лэнь - Макколум

Инцидент произошел в третьей четверти. Центровой сборной Украины пытался поставить заслон для своего партнера. Макколум стал демонстративно сдерживать украинца руками, после чего Лэнь толкнул оппонента.

Лэнь - Макколум

Лэнь - Макколум

Баскетболистов сразу разняли судьи и одноклубники. По итогам конфликта игрока получили по техническому фолу, а Лэнь также был “награжден” фолом в нападении.

Встреча завершилась со счетом 111:123 в пользу "Портленда". В активе Алекса 4 подбора (2 в нападении) при 1 промахе с игры, 1 потере и 1 фоле за 10 минут.

Отметим, что свой поединок в Национальной баскетбольной ассоциации провел и Святослав Михайлюк. Его "Детройт" уступил "Юте" 105:111.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский,, выйдя в стартовой пятерке, за 24 минуты записал в актив 3 очка (0/3 двухочковых, 1/5 трёхочковых, 0/2 штрафных). Кроме того черкасщанин собрал 5 подборов (1 в нападении), отдал 6 передач и сделал 2 перехвата .

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Михайлюк отыграл результативный поединок в НБА против "Оклахомы", но не помог своей команде победить – 107:114.

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