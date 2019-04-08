Украинец Лэнь установил рекорд в НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь установил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наш соотечественник показал яркую игру в матче "Атланты" с "Милуоки", который завершился поражением команды украинца – 107:115.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

Лэнь провел на площадке 32 минуты и за это время набрал 33 очка, реализовав при этом шесть из 12 трехочковых. Также на счету Алексея восемь подборов, четыре передачи и два блок-шота. Отметим, что предыдущим рекордным результатом для украинца было 31 набранное очко за игру.

"Милуоки" – "Атланта" 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

М: Адетокумбо (30 + 9 подборов), Миддлтон (21), Браун (10), Лопес (8 + 7 подборов + 4 блокшотов), Бледсоу (8) : старт; Уилсон (10 + 7 подборов), Колсон (0), Ильясова (3), Фрэйзер (8 + 7 подборов), Хилл (9 + 7 подборов), Коннотон (8)

А: Лэнь (32:09 = 33 очка (7/11 двухочковых, 6/12 трехочковых, 1/7 штрафных), 8 подборов (2 в нападении), 4 передачи, 2 блок-шота, 1 потеря, 4 фола, "+/-" -5), Принс (10), Хертер (9), Хамфрис (6), Адамс (5) : старт; Бембри (13 + 8 подборов), Картер (5 + 9 подборов), Дэвис (6), Андерсон (8), Бэйзмор (12)

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