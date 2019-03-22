Украинец Лэнь установил рекорд результативности в НБА

Центровой сборной Укранины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь, набрав 12 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Юты Джаз", установил личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона.

На счету нашего баскетболиста уже 710 очков — на 7 больше его предыдущего достижения сезона 2015/2016, когда он выступал за клуб "Финикс Санз".

Алексей Лэнь

В нынешнем сезоне на счету украинского центрового — 69 матчей за "Хокс", в которых он в среднем набирал 10,3 очка за игру.

Новости Украинец Лэнь установил потрясающий рекорд в матче НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Лэнь не жалеет, что во время летнего драфта перешел в "Атланту Хокс". Баскетболист сборной Украины признался, что тренер Ллойд Пирс позволил ему развивать свои умения.

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