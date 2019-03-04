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Украинец Лэнь установил потрясающий рекорд в матче НБА

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Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь провел феноменальный матч регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" и внес решающий вклад в победу своей команды 123:118, установив личный рекорд результативности.

Украинец провел на площадке 27 минут и за это время набрал 28 очков, сделал 9 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. Таким образом, Лэнь стал самым результативным игроком в составе "Хокс".

Также наш баскетболист впервые в карьере забросил 5 трехочковых в одном матче НБА. В игре с "Чикаго" он совершил 8 попыток трехочковых, 5 из которых оказались точными.

"Чикаго" — "Атланта" — 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)

"Чикаго": Маркканен 19, Блэкени 17, Лопес 16, Данн 14, Арчидиаконоу 13, Лавин 12, Фелисио 10, Селден 9, Луваву-Кабарро 6, Харрисон 2.

"Атланта": Лень 28, Янг 18, Адамс 14, Дедмон 13, Хаертер 12, Хэмилтон 11, Бэйзмор 10, Пойтресс 9, Картер 3, Бембри 3, Андерсон 2.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл свой второй матч в НБА за "Детройт Пистонс". Команда воспитанника "Черкаських Мавп" разгромила "Кливленд" 129:93.

Свят вышел на площадку впервые за семь матчей и сыграл чуть менее пяти минут, за которые набрал 3 очка.

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Bay Nazar
Bay Nazar
И не лень тебе, Лэнь, так скакать? Ведь ты же не лань, Лэнь. Вот когда будешь седой как лунь, Лэнь, скажешь себе: Блинь, Лэнь, и не лень тебе как лань, когда всё это тлень
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