Украинец Лэнь установил потрясающий рекорд в матче НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь провел феноменальный матч регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" и внес решающий вклад в победу своей команды 123:118, установив личный рекорд результативности.

Украинец провел на площадке 27 минут и за это время набрал 28 очков, сделал 9 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. Таким образом, Лэнь стал самым результативным игроком в составе "Хокс".

Также наш баскетболист впервые в карьере забросил 5 трехочковых в одном матче НБА. В игре с "Чикаго" он совершил 8 попыток трехочковых, 5 из которых оказались точными.

"Чикаго" — "Атланта" — 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)

"Чикаго": Маркканен — 19, Блэкени — 17, Лопес — 16, Данн — 14, Арчидиаконоу — 13, Лавин — 12, Фелисио — 10, Селден — 9, Луваву-Кабарро — 6, Харрисон — 2.

"Атланта": Лень — 28, Янг — 18, Адамс — 14, Дедмон — 13, Хаертер — 12, Хэмилтон — 11, Бэйзмор — 10, Пойтресс — 9, Картер — 3, Бембри — 3, Андерсон — 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл свой второй матч в НБА за "Детройт Пистонс". Команда воспитанника "Черкаських Мавп" разгромила "Кливленд" — 129:93.

Свят вышел на площадку впервые за семь матчей и сыграл чуть менее пяти минут, за которые набрал 3 очка.

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