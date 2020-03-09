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9 марта • обновлено в 10:17
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Украинец Лэнь стал одним из лучших в матче НБА

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Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лэнь был одним из лучших в своей команде в домашнем поражении в матче против "Торонто" – 113:118.

Наш соотечественник вышел со скамейки и провел на площадке 14 минут, сумев набрать 15 очков (6/9 двухочковых, 3/3 штрафных), 7 подборов, 1 передача, 2 блок-шота при 2 персональных замечаниях.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

После этого результата "Сакраменто" отдалилось от зоны плей-офф и теперь отстает от восьмого места на четыре победы.

"Сакраменто" – "Торонто" 113:118 (22:22, 28:29, 24:27, 39:40)

"Сакраменто": Фокс (28), Бьелица (14 + 10 подборов), Барнс (9), Богданович (9), Джайлз (2) - старт; Лень (15 + 7 подборов), Холмс (6), Джозеф (4), Бэйзмор (15), Хилд (11)

"Торонто": Пауэлл (31), Лоури (30 + 8 передач), Сиакам (23 + 8 подборов), Ибака (15 + 10 подборов), Ануноби (12) - старт; Холлис-Джефферсон (0), Маккоу (3), Газоль (3), Томас (1), Дэвис (0)

Другой украинец Святослав Михайлюк вышел в старте "Детройта" на поединок против "Нью-Йорка", но не сумел помочь своей команде одержать выездную победу – 96:84.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, отыграл 26 минут, набрав 9 очков (1/1 двухочковых, 2/6 трехочковых, 1/2 штрафных), 5 подборов, 5 передач и 1 перехват при 3 фолах и 2 потерях.

"Детройт" неудачно провел последние матчи, и теперь опережает худшую команду Восточной конференции всего на одну победу.

"Нью-Йорк" – "Детройт" 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

"Нью-Йорк": Рэндл (22 + 12 подборов), Пэйтон (16), Барретт (12), Харклесс (3), Гибсон (2) - старт; Портис (7), Нокс (7), Робинсон (14 + 11 подборов), Ниликина (7), Эллингтон (6), Буллок (0)

"Детройт": Вуд (22 + 8 подборов), Браун (16), Михайлюк (9), Снелл (4), Хенсон (3) - старт; Мэйкер (3), Думбуя (4), Гэллоуэй (9), МакРэй (8), Томас (6)

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке за "Сакраменто" Алексей Лэнь устроил потасовку со звездным игроком "Портленда" Си Джей Маккалумом.

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Тема
НБА
Персоны
Святослав Михайлюк Алексей Лэнь
Тег
Детройт Пистонс
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2.65 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Торонто
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Нью-Йорк Никс
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Детройт
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