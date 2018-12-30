Украинец Лэнь стал одним из лучших в матче НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь вернулся на площадку после травмы спины и помог добыть победу своей команде в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" - 111:108.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь провел на паркете в составе "Хокс" 23 минуты и за это время успел набрать 12 очков, сделал 4 подбора, отдал одну результативную передачу, а также совершил потерю мяча и заработал 3 фола.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч против "Оклахома-Сити". Наш баскетболист провел на площадке 23 минуты и набрал 19 очков, став лучшим в своей команде.

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