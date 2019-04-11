Украинец Лэнь выдал феерию в матче НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Индианы Пэйсерс", но это не помогло его команде победить – 134:135.

Наш баскетболист провел на площадке более 30 минут и за это время набрал 20 очков, сделал 10 подборов, поставил три блокшота, отдал три результативные передачи и заработал три фола.

Новости Украинец Лэнь помог команде добыть драматичную победу в НБА

По результативности Алексей Лэнь стал третьим игроком матча в составе "Хокс", уступив лишь Янгу и Принсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой Алексей Лэнь установил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наш соотечественник показал яркую игру в матче "Атланты" с "Милуоки", который завершился поражением команды украинца – 107:115. Украинец провел на площадке 32 минуты и за это время набрал 33 очка, реализовав при этом шесть из 12 трехочковых.

О спорте и не только – в нашем Instagram!