Украинец Лэнь провел шикарный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в победном матче регулярного чемпионата НБА против "Мемфиса" - 132:111.

Лэнь вышел со скамейки запасных и провел на площадке 23 минуты. За это время украинец сумел набрать 20 очков, реализовав 6 из 8 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 2/4 штрафных.

Кроме того, центровой сборной Украины сделал 8 подборов (из них 3 в нападении), отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота. В пассиве нашего соотечественника 3 фола.

Атланта – Мемфис 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

А: Коллинс (27 + 12 подборов), Янг (22 + 8 передач), Хертер (16), Принс (15), Дедмон (6) - старт; Джонсон (2), Бембри (2), Картер (10), Лэнь (20), Зеллер (0), Адамс (8), Андерсон (4), Бэйзмор (0)

М: Конли (20 + 7 передач), Валанчунас (8), Холидэй (6), Брэдли (5), Рэбб (4) - старт; Майлз (33), Кабокло (3), Парсонс (2), Ноа (12 + 8 подборов), Райт (10 + 7 передач), Дорси (8)

Кроме того, свой поединок в сильнейшей баскетбольной лиге планеты провел и воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк.

Украинский защитник "Детройта" провел на паркете 6 минут, за которые набранными очками не отметился, сделав по одному неточному двухочковому и трехочковому броску. Также Свят собрал 1 подбор в нападении и сделал 1 перехват.

Майами – Детройт 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

М: Уинслоу (16), Уэйтерс (14), Ричардсон (13 + 8 подборов), Адебайо (10), Олиник (9) - старт; Хаслем (2), Андерсон (0), Макгрудер (2), Джонс мл. (8), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Драгич (10), Уэйд (11)

Д: Гриффин (13), Эллингтон (11), Джексон (8), Драммонд (5 + 9 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Браун (0) - старт; Мэйкер (8), Пачулия (4), Смит (4), Гэллоуэй (3), Робинсон-мл. (6), Михайлюк (0), Томас (2), Кеннард (10)

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Алексей Лэнь отлично сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс", набрав 15 очков.

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