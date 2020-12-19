Украинец Лэнь провел результативный матч в предсезонке НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь, который в межсезонье подписал контракт с чемпионами НБА 2019 года "Торонто Рэпторс", провел очередной матч за новый клуб. Встреча против "Майами" завершилась поражением 105:117 .

Баскетболист сборной Украины за девять минут, проведенных на площадке, набрал два очка, забросив один из двух бросков с игры. Кроме того, 27-летний уроженец Антрацита собрал два подбора. В пассиве украинца одно персональное замечание и одна потеря.

Отметим, что в пятницу, 18 декабря, свой матч в Евролиге провел другой баскетболист сборной Украины – Артем Пустовой.

В поединке с израильским "Маккаби" украинский центровой "Барселоны" провел на паркете 13 минут, за которые набрал восемь очков (2/2 двухочковые, 4/4 штрафные). При этом 28-летний киевлянин отдал одну передачу, совершил два перехвата, поставил два блок-шота. В пассиве Артема две потери и четыре фола.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Лэнь поучаствовал в камбэке своей команды в предсезонном матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", который закончился со счетом 112:109.