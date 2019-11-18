Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь принял участие в очередном матче регулярного чемпионата НБА, в котором его "Атланта" на выезде противостояла "Лос-Анджелес Лейкерс".

Алексей Лэнь в матче "Лейкерс" - "Атланта"

Команда Лэня потерпела крупное поражение – 101:122. Украинский центровой провел на паркете 15 минут, в течение которых набрал 3 очка. На его счету один точный двухочковый, который был забит в концовке, когда отставание от "Лейкерс" уже составляло 22 очка. Также украинец реализовал один штрафной и сделал 4 подбора.

Лейкерс – Атланта 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

Лейкерс: Джеймс (33 + 7 подборов + 12 передач), Дэвис (14 + 5 блок-шотов), Колдуэлл-Поуп (13), Грин (11 + 7 подборов), Макги (2 + 7 подборов) – старт; Кузма (17), Рондо (15), Карузо (11), Кук (2), Дэниелс (2), Ховард (2 + 9 подборов), Дадли (0).

Атланта: Янг (31 + 7 передач + 8 потерь), Реддиш (13), Хантер (11), Паркер (11 + 8 подборов), Джонс (4) – старт; Крэбб (11), Тернер (7), Бембри (4), Фернанду (4), Лэнь (3), Браун (2), Уоллес (0), Парсонс (0).

Кливленд – Филадельфия 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

Кливленд: Секстон (17), Лав (12), Томпсон (12 + 9 подборов), Гарлэнд (11), Осман (5) – старт; Кларксон (15), Маккинни (7), Жижич (6), Найт (4), Кук (4), Портер (2), Деллаведова (0).

Филадельфия: Харрис (27), Эмбиид (14), Хорфорд (11 + 7 передач), Симмонс (10 + 11 передач), Ричардсон (8) – старт; Эннис (14), Коркмаз (13), Тайбулл (8), Берк (5), Скотт (4), Нето (0), Милтон (0), О’Куинн (0).

Сакраменто – Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)

Сакраменто: Хилд (35), Барнс (13), Бьелица (12 + 14 подборов), Холмс (9 + 11 подборов), Джозеф (2) – старт; Богданович (12 + 10 передач), Джайлз (8), Дедмон (7), Феррелл (2), Ариза (0).

Бостон: Браун (18 + 8 подборов), Уокер (15 + 9 передач), Тейтум (14), Тайс (14 + 10 подборов), Смарт (5 + 9 передач) – старт; Оджелей (11), Кантер (10 + 7 подборов), Уонамейкер (8), Эдвардс (3), Р. Уильямс (1), Грин (0)

Орландо – Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

Орландо: Вучевич (30 + 17 подборов + 6 передач), Фурнье (25 + 9 передач), Фульц (19), Гордон (13 + 9 подборов), Амину (6) – старт; Росс (15), Огастин (13), Айванду (2), Бамба (2), Картер-Уильямс (0).

Вашингтон: Бил (34 + 8 передач), Брайант (14), Томас (13), Хачимура (6), Браун (2 + 7 подборов) – старт; Майлз (21), Бертанс (15 + 8 подборов), Вагнер (12), Смит (4).

Мемфис – Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

Мемфис: Джарен Джексон (22), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Морэнт (13 + 6 передач), Краудер (8), Брукс (4) – старт; Кларк (19), Мелтон (10), Андерсон (7), Кабокло (5), Джонс (4 + 7 передач), Хилл (4), Гудурич (2).

Денвер: Мюррэй (39 + 8 передач), Миллсэп (23 + 5 перехватов), Йокич (9 + 8 передач), Харрис (8), Бартон (6) – старт; Эрнангомес (15), Грант (12), Пламли (9 + 7 подборов), Моррис (8), Бизли (2), Вандербилт (0), Портер (0), Крэйг (0).

Новый Орлеан – Голден Стэйт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)

Новый Орлеан: Редик (26), Холидэй (22 + 8 подборов + 9 передач), Мур (10 + 7 подборов), Хэйс (10 + 10 подборов), Уильямс (5 + 10 подборов) – старт; Александер-Уокер (19), Мелли (16), Грэй (0), Читэм (0).

Голден Стэйт: Паскалл (30 + 7 подборов), Робинсон (14), Коули-Стайн (9), Беркс (7), Грин (7) – старт; Боумэн (19), Крисс (10 + 7 подборов), Смаилагич (4), Пул (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими днями ранее украинец Алексей Лэнь провел мощнейший матч в чемпионате НБА, установив личный рекорд сезона.

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