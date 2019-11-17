Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

"Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Клипперс".

Алексей Лэнь (в центре)

Встреча завершилась со счетом 150:101 , а украинский баскетболист провел на площадке 18 минут. За это время 26-летний уроженец Антрацита набрал набрал 5 очков (1/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 подбора (1 в атаке), отдал 1 передачу при 2 потерях и 2 фолах.

“Клипперс” — “Атланта” 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)

“Клипперс”: Джордж (37), Мэнн (13 + 8 передач), Зубац (7 + 9 подборов + 4 блок-шотов + 6 фолов), Харклесс (6 + 7 подборов), Макгрудер (6) - старт; Кабенгеле (10), Харрелл (17), Грин (2 + 9 подборов + 4 перехватов), Паттерсон (3), Уолтон (3), Уильямс (25), Робинсон (21)

“Атланта”: Янг (20), Реддиш (12), Хантер (12), Паркер (11 + 8 подборов), Джонс (11 + 4 блок-шотов + 6 фолов) - старт; Фернанду (6), Браун (0), Лэнь (5), Бембри (6), Тернер (11), Крэбб (5), Уоллес (2)

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября Лэнь провел отличный результативный матч в регулярном чемпионате НБА против своего бывшего клуба "Финикс".

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