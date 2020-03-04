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4 марта • обновлено в 09:46
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Украинец Лэнь провел результативный матч и помог команде победить в НБА

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Украинский баскетболист "Сакраменто" Алексей Лэнь принял активное участие в победе своей команды над "Вашингтоном" в матче регулярного сезона НБА – 133:126.

Центровой провел на площадке 14 минут, сумев набрать 12 очков (6/8 по броскам), 6 подборов и 1 блок-шот при 3 персональных замечаниях.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

Этот результат позволил "Сакраменто" обойти "Портленд" и подняться на девятое место в Западной конференции. Теперь команда украинца отстает от плей-офф на три игры.

"Сакраменто" – "Вашингтон" 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

"Сакраменто": Фокс (31 + 6 потерь), Богданович (21), Джайлз (13), Барнс (10), Бьелица (6 + 7 подборов) – старт; Хилд (17), Джозеф (14), Лень (12), Бэйзмор (9).

"Вашингтон": Бил (35 + 8 передач), Хачимура (20), Брайант (12), Напьер (9), Бонга (2) – старт; Бертанс (18 + 7 подборов), Смит (13), Робинсон (10), Браун (5), Вагнер (2), Пасечник (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке НБА Алексей Лэнь и его "Сакраменто" обыграли "Детройт" другого украинца Святослава Михайлюка в захватывающем матче.

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Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
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