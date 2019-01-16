Украинец Лэнь провел рекордный матч в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Оклахомы" (142:126) Алекс набрал 24 очка.

За 31 минуту, проведенную на площадке, игрок сборной Украины реализовал 8 из 10 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и забросил 5/6 штрафных. На счету украинского баскетболиста – 11 подборов, из которых 4 – в нападении, а также 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота. Кроме того, наш баскетболист отметился 4 фолами

Отметим, что это повторения личного рекорда результативности украинца в составе "Хокс" в сезоне. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за "Финикс" против "Орландо" ( 31 очко) и "Голден Стэйт" ( 26 очков).

Свой первый рекорд сезона Алекс оформил 3 января в игре с "Вашингтоном". Украинец провел на площадке 27 минут 26 секунд. За это время Лэнь набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 блок-шота.

Атланта Хоукс – Оклахома-Сити 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

А: Коллинс (26), Янг (24 + 11 передач - 7 потерь), Хуэртер (17), Бембри (16 + 8 подборов), Спеллман (10) – старт; Картер (11), Принс (7), Лэнь (24), Адамс (2), Хэмилтон (5)

О: Уэстбрук (31 + 11 передач + 5 перехватов), Джордж (24 + 8 подборов + 5 перехватов), Грант (21), Адамс (16 + 7 подборов), Фергюсон (4) – старт; Паттерсон (2), Надер (3), Шредер (21), Луваву-Кабарро (0), Диалло (4)

Новости Суперзвезда НБА восхитился фантастической игрой украинца Михайлюка

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк также выдал неплохой поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

21-летний украинский защитник "Лейкерс" помог своей команде в игре регулярного сезона НБА обыграть "Чикаго" (107:100).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 16 минут, за которые забросил 2 из 4 трехочковых, собрал 3 подбора в защите и отдал 1 передачу. В пассиве Свята – 3 фола и один неточных двухочковый бросок.

Лейкерс – Чикаго 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Л: Болл (19 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (17), Ингрэм (16 + 9 подборов + 7 передач), Кузма (16 + 12 подборов - 5 потерь), Чендлер (8) - старт; Бизли (4), Зубац (7), МакГи (9), Харт (2), Михайлюк (6), Стивенсон (3)

Ч: Маркканен (17), Хатчисон (12), ЛаВин (10 + 8 передач), Данн (6 - 5 потерь), Картер (6 + 10 подборов) - старт; Портис (2 + 7 подборов), Фелисио (2), Паркер (18), Арчидьяконо (12), Харрисон (10), Селден (5)

Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

13 января Михайлюк провел в США потрясающий матч в Лиге развития – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Наш соотечественник провел на площадке 34 минуты, за которые показал лучшую результативность среди всех игроков обеих команд – 29 очков.

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