Украинец Лэнь провел отличный матч в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел отличный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Бостона" наш баскетболист набрал 15 очков.

За 15 минут проведенных на площадке игрок сборной Украины реализовал 6 из 8 двухочковых, 1 из 2 трехочковых и забросил 2/4 штрафных. На счету украинского баскетболиста 6 подборов, из которых 2 – в нападении, а также 1 перехват и 1 блок-шот. Кроме того, центровой отметился двумя потерями.

Атланта – Бостон 105:113 (36:28, 31:32, 22:23, 16:30)

А: Хуэртер (18 + 7 передач), Янг (16 + 7 передач - 6 потерь), Коллинс (15 + 11 подборов), Бембри (10), Дедмон (6) - старт; Спеллман (6 + 7 подборов), Картер (4), Принс (9 + 7 подборов), Лэнь (15), Лин (6)

Б: Ирвинг (32 - 5 потерь), Тейтум (19), Хорфорд (13 + 9 подборов), Моррис (8 + 7 подборов), Смарт (4) - старт; Оджолей (3), Тайс (5), Бэйнс (6), Розир (9 + 11 подборов), Уанамейкер (0), Браун (14)

Еще один украинец, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк принял участие в матче НБА за "Лейкерс", которые в овертайме уступили "Юте" 134:138.

Наш баскетболист провел на площадке провел чуть больше 11 минут, за которые забросил 1 двухочковый бросок из трех попыток и один раз неудачно атаковал из-за трехочковой дуги. Таке Михайлюк записал в свой актив один ассист.

Хьюстон – Лейкерс 138:134 OT (26:39, 20:25, 36:22, 38:34, 18:14)

Х: Харден (48 + 8 подборов + 4 перехватов - 6 потерь), Гордон (30), Эннис (18), Такер (9 + 9 подборов + 5 перехватов), Риверс (5) - старт; Кларк (6), Наннелли (0), Нене (5), Грин (17)

Л: Кузма (32 + 8 подборов), Ингрэм (21 - 6 потерь), Болл (8 + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Чендлер (3 + 7 подборов) - старт; Бизли (8), Зубац (17 + 7 подборов + 6 фолов), МакГи (12 + 14 подборов), Харт (7), Михайлюк (2), Стивенсон (16)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Алексей Лэнь сыграл 21 минуту за "Атланту" в матче НБА против "Милуоки". Наш спортсмен был одним из самых результативных в своей команде, однако не сумел помочь ей победить.

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