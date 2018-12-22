Украинец Лэнь провел отличный матч в НБА

Украинец Алексей Лэнь провел хороший матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации и помог "Атланте Хокс" одержать победу над клубом "Нью-Йорк Никс" - 114:107.

Алексей Лэнь

Центровой сборной Украины провел на площадке 21 минуту и за это время набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 передачи, реализовал оба трехочковых броска. Кроме этого, Лэнь заработал один фол и сделал одну потерю.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч против "Оклахома-Сити". Наш баскетболист провел на площадке 23 минуты и набрал 19 очков, став лучшим в своей команде.