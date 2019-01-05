Украинец Лэнь провел невероятный матч в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь сыграл 21 минуту за "Атланту" в матче НБА против "Милуоки". Наш спортсмен был одним из самых результативных в своей команде, однако не сумел помочь ей победить.

За игру Лэнь набрал 12 очков. Украинец реализовал четыре из восьми бросков, одну из трех дальних атак, а также три из девяти штрафных. Также на счету нашего баскетболиста три результативных передачи и восемь подборов.

Алексей Лэнь twitter.com/atlhawks

Новости Украинец Лэнь установил рекорд в матче НБА

"Атланта" уступила "Милуоки" со счетом 144:112. Хозяева уверенно стартовали и до финальной сирены не давали команде Лэня навязать борьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины, воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел отличный матч в Лиге развития НБА – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации США.

В составе фарм-клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бэй" – Михайлюк набрал 20 очков в игре против "Оклахомы" – 107:114. Украинец реализовал четыре из девяти трехочковых, сделал два подбора и отдал пять передач.