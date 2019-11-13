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13 ноября • обновлено в 12:06
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Украинец Лэнь провел феерический матч в НБА, установив рекорд сезона

1.4т
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Украинские баскетболисты Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах регулярного чемпионата НБА и отметились результативной игрой.

Центровой "Атланты" Лэнь помог своей команде победить в матче с "Денвером" (125:121). Украинец провел на паркете 22 минуты и набрал 17 очков – это его лучший показатель в нынешнем сезоне. Алекс, помимо набранных баллов, успел сделать 7 подборов, 1 ассист и 1 блок-шот. Лэнь реализовал 6 из 8 бросков с игры (1 из 2 – трехочковые). Коэффициент полезности украинца впечатляет (+18).

Алексей Лэнь в матче "Денвер" – "Атланта"

Алексей Лэнь в матче "Денвер" – "Атланта"

Защитник "Детройта" Михайлюк сыграл в матче против "Майами", в котором его команда уступила (108:117).

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на паркете почти шесть минут и за это время успел набрать 6 очков и сделать 3 подбора.

Новости
Украинец Михайлюк провел успешный матч в НБА

"Пистонз" проиграли уже восьмую игру в текущем сезоне, при этом победив четыре раза. Команда Михайлюка находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Святослав Михайлюк (на переднем плане) во время матча с "Майами"

Святослав Михайлюк (на переднем плане) во время матча с "Майами"

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Денвер: Бартон (21 + 9 подборов), Йокич (20 + 7 передач), Миллсэп (19), Мюррэй (18 + 8 передач), Харрис (10) – старт; Моррис (14), Грант (10), Пламли (7 + 8 подборов), Портер (2), Крэйг (0).

Атланта: Янг (42 + 11 передач + 6 потерь), Паркер (20 + 9 подборов), Хантер (12), Хертер (11), Джонс (8) – старт; Лень (17 + 7 подборов), Реддиш (5), Бембри (4), Уоллес (3), Фернанду (3).

Майами – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Майами: Нанн (20), Батлер (20 + 13 передач), Адебайо (18 + 14 подборов), Робинсон (11), Ленард (4) – старт; Драгич (18 + 6 передач), Олиник (13), Силва (8 + 9 подборов), Мэйкон (3), Хаслем (2).

Детройт: Кеннард (22), Драммонд (16 + 9 подборов + 5 потерь), М-ф Моррис (13), Снелл (6), Браун (3 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Вуд (16), Макер (12), Гэллоуэй (11), Михайлюк (6), Фрэйзер (3).

Филадельфия – Кливленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Филадельфия: Эмбиид (27 + 16 подборов), Ричардсон (17), Симмонс (15 + 6 передач), Коркмаз (10), Харрис (8) – старт; Скотт (9 + 8 подборов), Эннис (7), Тайбулл (3), Нето (2), О’Куинн (0).

Кливленд: Лав (20 + 8 подборов), Секстон (18), Томпсон (17 + 12 подборов), Гарлэнд (6), Осман (4) – старт; Кларксон (20), Деллаведова (4), Портер (4), Нэнс (4 + 10 подборов).

Индиана – Оклахома-Сити 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Индиана: Уоррен (23), Брогдон (20), Сабонис (18 + 16 подборов), А. Холидэй (17), Сэмпсон (5) – старт; Макдермотт (9), Макконнелл (6), Лиф (5), Дж. Холидэй (3), Джонсон (3), Боуэн (2), Митру-Лонг (0).

Оклахома-Сити: Галлинари (14), Гилджес-Александер (11), Адамс (10), Пол (7 + 8 передач), Диалло (2) – старт; Бертон (13), Шредер (9), Бэйзли (8), Надер (6), Холл (2), Ноэл (2), Мускала (1).

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Чикаго: Лавин (25), Картер (17 + 12 подборов), Маркканен (13 + 8 подборов + 6 потерь), Хатчисон (7), Саторански (5) – старт; Уайт (27), Данн (13), Янг (8 + 7 подборов), Арчидиаконо (5 + 8 передач), Харрисон (0), Валентайн (0), Гэффорд (0).

Нью-Йорк: М-с Моррис (22 + 9 подборов + 6 потерь), Барретт (21 + 9 передач), Рэндл (17), Гибсон (17), Ниликина (3) – старт; Нокс (10), Портис (7), Дотсон (5), Смит (0), Трир (0), Браздейкис (0).

Юта – Бруклин 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Юта: Митчелл (30), Конли (18), Гобер (18 + 15 подборов), Богданович (12), О'Нил (8) – старт; Мудиай (15), Грин (13), Инглс (3), Брэдли (2).

Бруклин: Ирвинг (27), Принс (15), Харрис (11), Темпл (10), Аллен (4 + 7 подборов) – старт; Динуидди (21), Джордан (15 + 17 подборов), Муса (9), Нваба (2), Клэкстон (0).

Финикс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Финикс: Рубио (21 + 10 передач), Букер (21 + 9 передач + 5 потерь), Бэйнс (20), Шарич (18 + 7 подборов), Убре (1) – старт; Камински (16 + 9 подборов), К. Джонсон (11), Т. Джонсон (4), Бриджес (3).

Лейкерс: Дэвис (24 + 12 подборов), Джеймс (19 + 7 подборов + 11 передач), Грин (14), Макги (11), Брэдли (8) – старт; Кузма (23), Ховард (12 + 9 подборов), Рондо (5 + 7 передач), Кук (3), Карузо (2), Колдуэлл-Поуп (2).

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)

Сакраменто: Хилд (20), Бьелица (19 + 12 подборов), Барнс (16), Холмс (11 + 10 подборов), Джозеф (3) – старт; Богданович (25 + 10 передач), Феррелл (9), Джайлз (2), Дедмон (2), Ариза (0).

Портленд: Лиллард (27 + 5 потерь), Макколлум (24), Уайтсайд (17 + 7 подборов), Бэйзмор (12), Хезоня (2) – старт; Трент (6), Саймонс (5), Лабиссьер (3), Толливер (3), Литтл (0), Браун (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, команда украинца Лэня выдала супердраматичный матч в НБА.

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Тема
НБА
Персоны
Святослав Михайлюк Алексей Лэнь
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Блин, достали! Украинець Лень, украинець Лень... Вы бы ему уже паспорт выдали с фамилией Украинецьлень, чтоб не заморачиваться))))
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