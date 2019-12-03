Украинец Лэнь провел эффектный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел результативный поединок в регулярном чемпионате НБА против "Голден Стэйт". Он помог своим партнерам одержать победу со счетом 104:79.

Алексей Лэнь в матче "Атланта" – "Голден Стэйт"

Украинец провел на площадке 17 минут и за это время набрал 11 очков. Лэнь реализовал 5 из 7 бросков с игры, среди которых – несколько эффектных данков. Также Алекс реализовал единственной штрафной. На его счету 4 подбора и 2 перехвата при 1 потере.

"Атланта" поднялась на предпоследнее место турнирной таблицы Восточной конференции, обойдя "Нью-Йорк Никс".

В других матчах победы одержали "Филадельфия", "Милуоки", "Финикс", "Индиана" и "Чикаго".

"Атланта" – "Голден Стэйт" 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)

"Атланта": Янг (24 + 7 передач - 7 потерь), Хантер (18), Джонс (16 + 8 подборов), Паркер (8), Бембри (5 + 8 подборов) - старт; Фернанду (0), Реддиш (8), Лэнь (17:06 минуты = 11 очков (5/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/1 штрафных), 4 подбора (в защите), 2 перехвата, 1 потеря), Гудвин (0), Картер (6), Тернер (8), Уоллес (0)

"Голден Стэйт": Паскалл (24 + 9 подборов), Беркс (15), Робинсон-мл. (6), Коули-Стайн (4), Луни (2) - старт; Крисс (8 - 6 потерь), Спеллман (10 + 9 подборов), Боумен (10 + 8 подборов - 5 потерь), Пул (0)

Новости Украинец Лэнь провел мощный поединок в НБА

"Шарлотт" – "Финикс" 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)

"Шарлотт": Грэм (15 + 13 передач), Розир (13 + 7 подборов), Вашингтон (11), Бийомбо (9 + 11 подборов), Бриджес (7 + 8 подборов + 6 фолов) - старт; Уильямс (22), Зеллер (11 + 8 подборов), Батюм (4), Бэйкон (6), Монк (6)

"Финикс": Убре (23), Букер (23 - 5 потерь), Шарич (16 + 10 подборов), Камински (12), Рубио (9 + 13 передач + 4 перехватов) - старт; Джонсон (4), Бриджес (12 + 8 подборов), Картер (6), Джером (4)

"Филадельфия" – "Юта" 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)

"Филадельфия": Харрис (26 + 9 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов), Эмбиид (16 + 11 подборов), Симмонс (14 + 8 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Коркмаз (7) - старт; Скотт (3), Эннис (8), Нето (3), Тибулл (9)

"Юта": Гобер (27 + 12 подборов), Митчелл (18), Богданович (9), Конли (7), О'Нил (4 + 6 фолов) - старт; Грин (6), Инглс (13 + 8 подборов + 8 передач), Ньянг (6), Брэдли (2), Дэвис (0), Экзам (0), Мудиай (2)

"Милуоки" – "Нью-Йорк" 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)

"Милуоки": Адетокумбо (29 + 15 подборов), Миддлтон (16 + 7 подборов), Бледсоу (6 + 7 подборов), Мэттьюз (6), Лопес (4) - старт; Уилсон (19), Ильясова (3 + 7 подборов), Адетокумбо (10), Бендер (3), Хилл (14), ДиВинчензо (11), Коннотон (5 + 7 подборов), Корвер (6)

"Нью-Йорк": Рэндл (19), Гибсон (7 + 9 подборов), Нокс (5), Смит-мл. (4), Барретт (2) - старт; Портис (7), Браздейкис (6), Робинсон (4 + 14 подборов), Аллен (9), Трир (10), Дотсон (15), Эллингтон (0)

"Мемфис" – "Индиана" 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)

"Мемфис": Джексон (31), Хилл (22), Брукс (19 + 7 подборов + 6 фолов), Краудер (3), Джонс (2) - старт; Кабокло (2), Мелтон (16 + 9 подборов), Гудурич (3), Аллен (6)

"Индиана": Брогдон (19 + 9 передач), Сабонис (18 + 14 подборов + 8 передач + 6 фолов), Тернер (17), Лэмб (15 + 7 подборов), Уоррен (14) - старт; Джонсон (0), Холидэй (15), МакДермотт (4), Битадзе (0), МакКоннелл (4), Холидэй (11)

"Сакраменто" – "Чикаго" 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)

"Сакраменто": Хилд (26), Холмс (20 + 9 подборов), Бьелица (18 + 8 подборов), Барнс (16), Джозеф (2 + 7 передач) - старт; Ариза (2), Дедмон (2 + 7 подборов), Феррелл (9), Богданович (11), Джеймс (0)

"Чикаго": ЛаВин (28), Маркканен (20 + 7 подборов), Саторански (14), Картер (10 + 10 подборов - 5 потерь), Данн (6) - старт; Янг (7), Гэффорд (7), Уайт (11), Арчидьяконо (4), Валентайн (6)

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