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Украинец Лэнь провел эффектный матч в НБА

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Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь выдал потрясающий матч в НБА. Баскетболист сборной Украины помог своей команде обыграть "Филадельфию" 123:121.

Лэнь провел на площадке 13 минут, за которые пополнил копилку своей команды на девять очков, а также совершил шесть подборов. Украинский центровой реализовал четыре из шести двухочковых, а также один из трех штрафных. После единственной дальней атаки мяч так и не достиг цели.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

Новости
Украинцы Лэнь и Михайлюк провели очередные матчи в НБА

Также украинец во время одной из атак отправил в нокдаун игрока соперника, который едва не спровоцировал драку на площадке.

Еще один украинец, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк также принял участие в матче НБА за "Лейкерс", которые уступили "Юте" 113:95. Наш баскетболист провел на площадке провел чуть больше шести минут, за которые пытался по одному разу атаковать кольцо соперника с ближнего и дальнего расстояния, однако безрезультатно. Михайлюк записал в свой актив только один ассист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Алексей Лэнь сыграл 21 минуту за "Атланту" в матче НБА против "Милуоки". Наш спортсмен был одним из самых результативных в своей команде, однако не сумел помочь ей победить.

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Тема
НБА
Персоны
Алексей ЛэньСвятослав Михайлюк
Место
США
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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